Средняя зарплата в августе снизилась до 7,11 тыс. грн

В августе средняя зарплата в Украине уменьшилась на 3% и составила 7114 грн

В августе средняя заработная плата составила 7114 грн. Это на 3,1% меньше, чем в июле, сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без временного оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



За месяц зарплата уменьшилась на 225 грн, но по сравнению с августом 2016 года средняя зарплата выросла на 36,8%.



Реальная заработная плата в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 3%, относительно августа прошлого года - выросла на 17,2%.



Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 35163 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 1322 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 1297 грн.



По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 1173 грн, на втором месте Донецкая область - 7753 грн, а самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области - 5503 грн.



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