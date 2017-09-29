В банках-банкротах Украины заблокированы деньги Всемирного банка
Министерству финансов необходимо решить проблему возврата средств Всемирного Банка (ВБ) с ликвидированных банков. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на докладную записку заместителя министра финансов Юрия Буцы.
В 1996 году Украина получила займ от ВБ на сумму $300 млн на реструктуризацию угольной промышленности. Половина этого кредита был получена в декабре 1996 года - деньги пошли на покрытие дефицита госбюджета и поддержку платежного баланса.
Условием для получения второй половины было открытие угледобывающим городам Украины двух кредитных линий через уполномоченные банки. Первая кредитная линия - на поддержку микро-, малых и средних предприятий. Вторая - на поддержку местных органов самоуправления.
Речь шла о перекредитовании: за счет займа банки Финансы и Кредит и Надра выдавали субкредиты украинским бизнесу и городам.
В 2006 году Украина привлекла кредит - $150 млн - на программу по расширению доступа к рынкам финансовых услуг. В этом случае, как и предполагал договор с ВБ, Минфин начал выдавать инвестиционные кредиты, кредиты на пополнение оборотного капитала или финансового лизинга через Надра и Кредитпромбанк.
В 2014-2015 годах банки Надра, Финансы и Кредит и Кредитпромбанк вошли в процедуру ликвидации. Средства были "заморожены". По закону, чтобы их вернуть Министерство финансов должно подать заявления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Фонд в свою очередь должен включить долги уже неплатежеспособных банков перед Минфином в список подлежащих возврату - в список акцептованных требований кредиторов.
Полностью и вовремя это не было сделано, утверждает ЭП. Минфин пропустил сроки подачи кредиторских требований на сумму $6,54 млн. В частности, речь о долге банка Финансы и Кредит - $0,46 млн, Надра - $1,73 млн, Кредитпромбанка - $4,39 млн.
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