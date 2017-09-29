МЭРТ прогнозирует курс 27,9 грн/долл к концу года

МЭРТ опубликовал консенсус-прогноз: курс на конец этого года составит 29,7 грн/долл, на конец следующего - 29,55 грн/долл

Рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 1,8% при инфляции в 12,2% и обменном курсе 27,9 грн/долл. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в консенсус-прогнозе, опубликованном на официальном сайте.



В 2018 году эксперты, опрошенные министерством, прогнозируют рост ВВП в 3%, инфляцию на уровне 8% (ИПЦ в декабре к декабрю предыдущего года) и курс на конец года 29,55 грн/долл. В 2019 и 2020 годах рост экономики может составить 3,6% и 4%, соответственно, инфляция - 5,9% и 5%, курс на конец года - 29,9 грн/долл и 32 грн/долл.



Дефицит государственного бюджета, согласно прогнозу, в 2017-2020 годах составит 2,1% ВВП, 2,9% ВВП, 2,5% ВВП и 2,1% ВВП соответственно. С учетом дефицита Пенсионного фонда, в горизонте прогноза на 2017 и 2018 годы дефицит государственных финансов составит 3% ВВП и 2,4% ВВП, соответственно.



При этом, согласно экспертному прогнозу, в 2017-2018 годах НАК Нафтогаз Украины не потребует дотаций из бюджета.



Государственный долг в этом году может составить 75,2% ВВП, в 2018 - 76,2% ВВП, в 2019 - 67,9% ВВП, в 2020 - 63,4% ВВП.



Объем золотовалютных резервов Национального банка в 2017 году прогнозируется на уровне $19,3 млрд, в 2018 - $22,5 млрд, в 2019 - $24 млрд, в 2020 - $25 млрд.



Безработица в 2017-2020 годах прогнозируется на уровне 10%, 9,4%, 8,9% и 8,6% от экономически активного населения, соответственно, средняя зарплата в каждом из годов составит 6973 грн, 8350 грн, 9480 грн и 10680 грн.



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