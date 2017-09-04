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Moody's повысил рейтинги Киева и Харькова

04.09.2017 11:55
Рейтинг Харькова по версии Moody's повышен с Саа3 до Саа2, Киева - с Са до Саа3
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова.

Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Прогноз по рейтингу улучшился (со "стабильного" на "позитивный").

Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу также изменен со "стабильного" на "позитивный".

Данное действие следует за повышением рейтингов Украины в украинской и иностранной валютах с Caa3 до Caa2 и повышением прогноза со "стабильного" на "позитивный".

Агентство объявило о повышении рейтингов Украины 26 августа. Главными факторами повышения стало влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.

Затем Moody's повысил рейтинги шести украинских банков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Рейтинг, Moody's
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