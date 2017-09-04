Рейтинг Харькова по версии Moody's повышен с Саа3 до Саа2, Киева - с Са до Саа3

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова.



Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Прогноз по рейтингу улучшился (со "стабильного" на "позитивный").



Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу также изменен со "стабильного" на "позитивный".



Данное действие следует за повышением рейтингов Украины в украинской и иностранной валютах с Caa3 до Caa2 и повышением прогноза со "стабильного" на "позитивный".



Агентство объявило о повышении рейтингов Украины 26 августа. Главными факторами повышения стало влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.



Затем Moody's повысил рейтинги шести украинских банков.



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