Золото подорожало до максимума за год

Цены на золото достигла максимума почти за год на фоне опасений инвесторов из-за ядерных испытаний в КНДР

Цены на золото в понедельник, 4 сентября, достигла максимума почти за год. Это произошло на фоне беспокойства инвесторов, что КНДР может снова запустить ракету, после шестого и самого мощного ядерного испытания. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня золото торговалось по $1 334,21 за тройскую унцию по сравнению с $1 324,57 за унцию при закрытии торгов в пятницу, 1 сентября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $9,5 - до $1 340 за унцию.

Иена и суверенные облигации Японии также выросли в цене, так как проведенное Северной Кореей ядерное испытание спровоцировало интерес к активам-убежищам, хотя потери фондовых рынков были ограничены.

Как сообщалось ранее, утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".

Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

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