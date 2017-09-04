Данилюк надеется, что шестая программа с МВФ станет последней

Министр финансов выразил надежду, что шестая программа Украины и МВФ будет завершена и станет последней

Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет полностью реализована и станет последней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Я очень хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализованной и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной", - отметил он.



По словам Данилюка, в период с 1994 по 2013 годы Украина не раз начинала программы МВФ, ни одна из которых не была доведена до конца.



"Благодаря реформам, которые мы воплощаем и должны еще воплотить в рамках сотрудничества с Фондом, наша экономика продолжит восстанавливаться", - убежден министр.



Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину прибудут сразу три миссии МВФ. Первая миссия начнет работу в понедельник, 4 сентября. Старт другой был запланирован на 14 сентября, но работа может начаться 12-го.



20 июля стало известно, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.