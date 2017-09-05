Госбюджет с начала года перевыполнен на 8%

В январе-августе государственный бюджет получил 527,5 млрд грн доходов

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,55 млрд грн доходов. Как сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте, это на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.



Поступления в госбюджет за этот период на 46,1% превысили показатель за аналогичный период 2016 года.



В августе госбюджет получил 79,84 млрд грн доходов. Это на 5,5% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 33,3% выше показателя за август 2016 года.



Госбюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,63 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.



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