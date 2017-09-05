НБУ продал банкам около $20 млн
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 5 сентября, $20,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $39,9 млн по курсу от 25,75 грн/долл до 25,9505 грн/долл.
НБУ продавал валюту по курсу от 25,93 грн/долл до 25,9505. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9398 грн/долл, сообщает НБУ.
До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 31 августа и продал $44,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,68 грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5616
-
5074
-
4946
-
3455
-
3392
- Резервы НБУ впервые за три года превысили $18 млрд 15:38
- Минфин сообщил о возмещении НДС на 50,6 млрд грн 14:20
- Кононенко рассказал, когда Порошенко определится с главой НБУ 13:20
- За первое полугодие ВВП Украины вырос на 2,4% - Счетная палата 12:20
- Котировки доллара на межбанке выросли до 25,90/25,95 12:11