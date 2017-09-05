НБУ продал банкам около $20 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9398 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 5 сентября, $20,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $39,9 млн по курсу от 25,75 грн/долл до 25,9505 грн/долл.



НБУ продавал валюту по курсу от 25,93 грн/долл до 25,9505. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9398 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 31 августа и продал $44,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,68 грн.



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