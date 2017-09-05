Минфин сообщил о возмещении НДС на 50,6 млрд грн
Министерство финансов отчиталось о возмещении 50,6 млрд грн налога на добавленную стоимость за время работы нового порядка его возмещения.
С 1 апреля, когда заработала система автоматического возмещения НДС, в реестр поступило 17,43 заявок на общую сумму 62,7 млрд грн, сообщает Минфин на официальном сайте.
Отказано в бюджетном возмещении и/или находится на обжаловании на 359,5 млн грн. Кроме того, направлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на 12,4 млрд грн.
В министерстве уточнили, что остаток составляет 10,5 млрд грн, из которого наибольшая часть по заявкам, поступившим в августе (10,2 млрд грн). Остаток по заявкам за апрель составил 5,3 млн грн, за май - 20,8 млн грн, за июнь - 34,4 млн грн, за июль - 301,5 млн грн.
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