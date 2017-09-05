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Минфин сообщил о возмещении НДС на 50,6 млрд грн

05.09.2017 14:20
За время работы нового порядка компенсации НДС возмещено 50,6 млрд грн
Фото: Getty Images

Министерство финансов отчиталось о возмещении 50,6 млрд грн налога на добавленную стоимость за время работы нового порядка его возмещения.

С 1 апреля, когда заработала система автоматического возмещения НДС, в реестр поступило 17,43 заявок на общую сумму 62,7 млрд грн, сообщает Минфин на официальном сайте.

Отказано в бюджетном возмещении и/или находится на обжаловании на 359,5 млн грн. Кроме того, направлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на 12,4 млрд грн.

В министерстве уточнили, что остаток составляет 10,5 млрд грн, из которого наибольшая часть по заявкам, поступившим в августе (10,2 млрд грн). Остаток по заявкам за апрель составил 5,3 млн грн, за май - 20,8 млн грн, за июнь - 34,4 млн грн, за июль - 301,5 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Министерство финансов, Налогообложение
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