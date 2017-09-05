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Резервы НБУ впервые за три года превысили $18 млрд

05.09.2017 15:38
На 1 сентября золотовалютные резервы Национального банка составили $18,03 млрд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Международные резервы Украины на 1 сентября, по предварительным данным, составляли $18,03 млрд (в эквиваленте). Как отмечает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, в последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года.

"Сегодня резервы находятся на уровне на 16% выше, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн, или 1,3%", - сообщает НБУ.

В августе на изменение объемов резервов влияли поступление в пользу правительства в сумме $351,5 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

На увеличение резервов также повлияли валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила $234 млн. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в течение месяца НБУ купил $285,3 млн (в том числи $62 млн в ходе интервенций в форме запроса лучшего курса).

При этом 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал $44,3 млн. Еще $7 млн НБУ банк продал по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $448,7 млн.

Платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) составили $50,1 млн, из которых $12,3 млн - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверяет регулятор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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