Резервы НБУ впервые за три года превысили $18 млрд
Международные резервы Украины на 1 сентября, по предварительным данным, составляли $18,03 млрд (в эквиваленте). Как отмечает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, в последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года.
"Сегодня резервы находятся на уровне на 16% выше, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн, или 1,3%", - сообщает НБУ.
В августе на изменение объемов резервов влияли поступление в пользу правительства в сумме $351,5 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.
На увеличение резервов также повлияли валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила $234 млн. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в течение месяца НБУ купил $285,3 млн (в том числи $62 млн в ходе интервенций в форме запроса лучшего курса).
При этом 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал $44,3 млн. Еще $7 млн НБУ банк продал по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $448,7 млн.
Платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) составили $50,1 млн, из которых $12,3 млн - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.
По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверяет регулятор.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5639
-
5091
-
4961
-
3397
-
3319
- Резервы НБУ впервые за три года превысили $18 млрд 15:38
- Минфин сообщил о возмещении НДС на 50,6 млрд грн 14:20
- Кононенко рассказал, когда Порошенко определится с главой НБУ 13:20
- За первое полугодие ВВП Украины вырос на 2,4% - Счетная палата 12:20
- Котировки доллара на межбанке выросли до 25,90/25,95 12:11