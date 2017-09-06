Автомат ручной настройки. Почему ГФС блокирует бизнесу сделки

Налоговики активно блокируют накладные по подозрительным операциям бизнеса. Кроме фиктивных сделок от новой системы страдают реальные предприниматели

Бизнес жалуется на новую систему ГФС по автоматической блокировке налоговых накладных. Основная претензия к налоговикам - система блокирует реальные сделки, руководствуясь формальным набором признаков.



В ГФС вопросами блокировки занимается специализированная комиссия. Чтобы разблокировать процесс продажи своих товаров, бухгалтерам компаний приходится нести в налоговую множество документов с детализацией каждой конкретной сделки.



LIGA.net разбиралась в сути претензий к новой системе.



Расширенная блокировка



В Госфискальной службе всю критику комментируют цифрами. По данным налоговиков, с начала запуска "Автоматизированной системы оценки рисков" (в том числе блокирует накладные), отказ получили 201,2 тыс. накладных на 3,1 млрд грн. Общее число зарегистрированных документов (все они попадают в Единый реестр налоговых накладных) - 40,6 млн на сумму 225,3 млрд грн.



То есть из общего потока было заблокировано только 0,5% налоговых накладных. Экономический эффект для бюджета от введения новой системы (начиная с апреля, когда она заработала в тестовом режиме) уже достиг 7 млрд грн, говорит и.о. главы ГФС Мирослав Продан.



Эти деньги - заблокированный налоговый кредит. Он возникает во время сделки по поставке товара, и означает сумму, на которую покупатель должен сократить свои НДС-обязательства, поскольку ее уже уплатил в бюджет продавец товара, рассказывает исполнительный директор "Baker Tilly Бухгалтерские услуги" Алена Скичко.



Этот принцип лег в основу популярной в Украине схемы по оптимизации налогов - так называемой импортной скрутки. Ее цель - за счет фиктивной поставки товара сгенерировать налоговый кредит, на основании чего компания может сильно занизить свои выплаты в бюджет и более того - претендовать на возмещение НДС.



Главная проблема новой электронной системы, в том, что она наравне с реальными "скрутчиками" блокирует сделки реальных предприятий. Особенно это касается промышленников и компаний из сферы услуг, которые сами производят продукцию и у них нет "входящих налоговых кредитов", отмечает Алена Скичко.



"Есть совершенно абсурдные кейсы, когда накладную блокируют транспортной компании со своим автопарком, - поясняет Скичко. - Потому, что сама эта компания в свою очередь транспортные услуги ни у кого не закупает".



Вторая проблема, связанная со "входящими потоками" касается так называемого "пересорта", когда компания закупает одну продукцию, а продает (уже после переработки) - другую, рассказала LIGA.net на условиях анонимности бухгалтер одной из IT-компаний.



"Сильно страдают сельхозпроизводители. Сектор услуг - это вообще стопроцентная блокировка, - говорит она. - Просто на том основании, что налоговая не понимает, откуда появилась продукция, если на входе люди покупали другие товары. Если я продаю что-то с наценкой более 50%, мне тоже скорее всего заблокируют накладную".



На практике блокировка налоговой накладной, во-первых, осложняет взаимоотношения компании с контрагентами - им невыгодно покупать товар у поставщика с риском "срыва" налогового кредита. Во-вторых, вместе с накладной блокируется и сумма обязательств компании перед бюджетом. Чтобы уплатить НДС по другим поставкам, предприятию приходится тратить лишние оборотные средства.



"Вопросы" у системы могут возникнуть даже к тем, кто работает по предоплате, добавляет Анна Скичко - подтвердить обоснованность налогового кредита без реальной поставки продукции невозможно. В отдельных случаях блокировка касается даже тех групп компаний, которые освобождены от уплаты НДС, отмечает бухгалтер IT-компании.



Ручная работа



В налоговой признают, что такого действительно быть не должно и обещают внести в систему коррективы. Но пока решать вопрос разблокировки накладных бухгалтерам компаний приходится "в ручном режиме" - через специализированную комиссию в Госфискальной службе. Для этого нужно предоставить в ГФС набор документов, подтверждающих реальность конкретной сделки.



"Комиссия часто принимает отрицательные решения даже при условии полного пакета документов и всех возможных подтверждений реальности хозяйственной операции, - говорит налоговый консультант PSP Audit Юлия Покидюк. - Массовыми являются ситуации, когда кроме пакета подтверждающих документов от бухгалтеров требуют описания производственных процессов и других объяснений относительно путей получения предприятием товаров".



Сами требования по подтверждающим документам (приказ Минфина №567 от 13 июня) прописаны недостаточно четко, отмечает Алена Скичко из Baker Tilly. На практике это значит, что комиссия Госфиска может "завернуть" пакет документов компании с пометкой в стиле "информация подана в недостаточном качестве", не давая пояснений по поводу конкретных недочетов и замечаний. Одна и та же компания при этом может получать разные вердикты по нескольким заблокированным накладным.



"Случай из жизни: по одному и тому же плательщику остановлено регистрацию нескольких налоговых накладных (одна на значительную сумму, несколько - на "копеечные") - рассказывает член набсовета Палаты налоговых консультантов Дмитрий Сушко. - Бухгалтер подготовила все документы, по каждой из них. И получила отрицательные решения по налоговым накладным со значительными суммами НДС и положительные - по документам, где НДС составляет считанные копейки".



Еще одна претензия к комиссии - несвоевременное извещение компаний о принятых решениях. В теории уведомления должны отображаться в электронном кабинете налогоплательщика, говорит на условиях анонимности бухгалтер IT-компании, но в реальности такие апдейты могут опаздывать на несколько недель.



В ГФС опять же парируют все обвинения цифрами: за два с лишним месяца комиссия приняла 103,7 тыс. заявок (чуть больше половины от всех заблокированных), по которым была принята 91 тысяча решений, положительных - 63,3 тыс.



Простая логика



Бизнес довольно быстро адаптируется к новым условиям: те, кто занимался налоговой оптимизацией раньше, будут делать это и сейчас, считает адвокат АФ GORO Legal Евгений Власов.



"Как вариант: дробление бизнеса, когда НДС-ков станет больше, ведь главное не попасть под критерии и признаки группы риска - говорит Власов. - Единщиков также вполне возможно станет больше".



Вторая линия поведения "заблокированных" - борьба в судах. Добиться таким способом официальной регистрации накладной пока удалось только одной компании - ровненской "Новстрансервис", которая из-за блокировки накладной не смогла предоставить контрагенту услуги своей грузовой техники. Автоматическая система дважды блокировала ее накладные, затем ей дважды отказывала комиссия ГФС под одинаковым предлогом "копии документов составлены с нарушением законодательства и/или их недостаточно для принятия комиссией ГФС решения о регистрации налоговой накладной".



Окружной административный суд Ровно посчитал действия налоговой противоправными. "Вывод суда базируется на том, что фискальный орган указал только общие ссылки на соответствие налоговых накладных критериям оценки степени рисков, - говорится в материалах дела. - Но Налоговый Кодекс Украины требует от контролирующего органа указания конкретного вида такого критерия".



"Заблокированные" предприниматели после множественных отказов со стороны комиссии ГФС станут массово обращаться в суды, тем более, что у них уже есть позитивный перцедент, рассказывает Юлия Покидюк из PSP Audit. Большая часть из них - это сравнительно крупные компании, небольшие предприятия страдают от блокировок меньше, говорит Алена Скичко.



"Я не думаю, что налоговая делает это специально, что у них была разнарядка блокировать накладные для реального бизнеса - отмечает Скичко. - Скорее вопрос в недостатке ресурса и квалификации сотрудников налоговой. Они просто не могут разобраться в бизнес-процессах. Им проще заблокировать, чем вникать в детали".

Сергей Шевчук