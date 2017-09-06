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Украина впервые с 2013 года готовится выпустить евробонды - FT

06.09.2017 09:07
По данным источников, организацией сделки займутся JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Украина впервые с 2013 года готовится выйти на рынок долларовых облигаций, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, организацией сделки займутся JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs.

До этого Украина размещала евробонды в 2013 году. Из-за проблем с экономикой после аннексии Россией Крыма, военной агрессии и оккупации части Донбасса, в 2015 году Украина была вынуждена провести реструктуризацию евробондов на $14,3 млрд и 0,6 млрд евро. Потери инвесторов составили около 20%, отмечает газета.

РФ отказалась от реструктуризации так называемых "бондов Януковича" на $3 млрд, выкупленных в конце 2013 года. В декабре 2015 года правительство Украины ввело мораторий на выплату долга. Россия обратилась в международный арбитраж. 

Высокий суд Лондона в марта этого года одобрил рассмотрение иска России к Украине по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора были сняты обвинения в политическом давлении на Украину. В июне была подана апелляция. В конце июля суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед Россией.

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В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: еврооблигации, евробонды
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