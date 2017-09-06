Госдолг Украины в июле вырос до $76,06 млрд

За июль государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $1,05 млрд

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле вырос на 1,4%, или на $1,05 млрд - до $76,06 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В национальной валюте госдолг вырос на 0,69%, или на 13,45 млрд грн, и составил на 1 августа 1,97 трлн грн.



С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,17%, в гривне - на 2,14%.



Госдолг в июле вырос на 0,53% - до 1,66 трлн грн (в долларах - на 1,24%, до $64,04 млрд), тогда как внешний сократился на 0,18%, до 970,27 млрд грн (в долларах вырос на 0,52%, составив $37,44 млрд).



Гарантированный госдолг в июле увеличился на 1,53% - до 311,46 млрд грн (в долларах - на 2,25%,до $12,02 млрд), в том числе внешний - на 1,62%, до 291,69 млрд грн (в долларах - на 2,34%, до $11,26 млрд).



Основная сумма госдолга номинирована в долларах США - 40,28%, еще 31,7% - в гривне, 19,36% - в специальный правах заимствования, 7,49% - в евро, уточняет Минфин. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.



Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины за июнь вырос на 0,44%, или на $330 млн - до $75,01 млрд.



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