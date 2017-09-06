После 40 лет стажа на пенсию можно будет выйти в любом возрасте
Украинцы с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет УНИАН.
"С 2028 года люди, которые имеют 40 лет стажа, будут идти на пенсию независимо от возраста. Таким образом, каждый сам будет выбирать, когда ему идти на пенсию и это будет зависеть от того сколько он работает и сколько он платит взносов", - сказал он.
Министр отметил, что правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку к пенсионной реформе
Согласно законопроекту N6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий", в период с 2018 по 2028 год планка минимального страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет повышаться на один год, чтобы с 2028 года минимальный страховой стаж составлял 35 лет. Если стаж будет меньше, реальный пенсионный возраст будет выше. При страховом стаже в 15 лет человек сможет претендовать на получение пенсии с 65 лет.
Премьер-министр Владимир Гройсман ранее говорил, что рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре.
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