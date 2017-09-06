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Парламентский комитет одобрил накопительную пенсионную систему

06.09.2017 13:50
Комитет парламента по соцполитике поддержал введение накопительной пенсионной системы в Украине
Павел Розенко

Комитет Верховной Рады по соцполитике поддержал введение накопительной пенсионной системы с 2019 года. Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook.

"С 1 января 2019 заработает второй уровень пенсионного страхования - накопительная пенсионная система!.. Комитет соцполитики поддержал соответствующее предложение народных депутатов", - сообщил он.

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что граждане Украины с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее говорил, что рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Розенко
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