Минфин внес проект госбюджета на рассмотрение Кабмина
Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на следующий год. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое", - написал министр.
Бюджет впервые построен на основе трехлетней резолюции. По словам министра, внедряется более предсказуемая бюджетная политика.
Данилюк сообщил, что приоритетами бюджета в следующем году будет образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ак также строительство дорог.
"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 триллион гривень и достигли 1 триллиона 30 миллиардов гривень", - отметил Александр Данилюк.
Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.
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