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Минфин внес проект госбюджета на рассмотрение Кабмина

06.09.2017 16:21
Министр финансов сообщил, что ведомство сегодня внесло на рассмотрение правительства проект госбюджета на следующий год
Александр Данилюк (фото - facebook.com/o.danyliuk)

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на следующий год. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое", - написал министр.

Бюджет впервые построен на основе трехлетней резолюции. По словам министра, внедряется более предсказуемая бюджетная политика.

Данилюк сообщил, что приоритетами бюджета в следующем году будет образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ак также строительство дорог.

"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 триллион гривень и достигли 1 триллиона 30 миллиардов гривень", - отметил Александр Данилюк.

Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Министерство финансов, Госбюджет
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