Минфин внес проект госбюджета на рассмотрение Кабмина

Министр финансов сообщил, что ведомство сегодня внесло на рассмотрение правительства проект госбюджета на следующий год

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на следующий год. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.



"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое", - написал министр.



Бюджет впервые построен на основе трехлетней резолюции. По словам министра, внедряется более предсказуемая бюджетная политика.



Данилюк сообщил, что приоритетами бюджета в следующем году будет образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ак также строительство дорог.



"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 триллион гривень и достигли 1 триллиона 30 миллиардов гривень", - отметил Александр Данилюк.



Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.



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