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Порошенко заявляет, что не допустит отмены единого налога

07.09.2017 10:51
Президент не согласен с предложениями отменить единый налог
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко против отмены единого налога. Об этом он сообщил, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Рекомендовал бы воздержаться от советов устранить или выхолостить единый налог. А то стало традицией, что доля малого бизнеса по итогам года становится известной за несколько часов до праздничного приветствия президента", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что украинский средний класс в полной мере ощутил сокращение спроса, инфляцию, проблемы с кредитлованием и справился с этим самостоятельно. "Сегодня он требует нашей с вами поддержки… Чем более мощным является средний класс, тем сильнее общество, тем устойчивей демократия, тем сильнее страна. Я просил бы учитывать это как приоритет при планировании налоговых инноваций", - подчеркнул Порошенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: единый налог, Налогообложение, Порошенко Петр
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