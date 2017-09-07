Рост ВВП Украины ускорится до 4% - Порошенко

Президент прогнозирует, что в этом году рост экономики Украины составит 1,8%, а в 2020 году ускорится до 4%

Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Рост экономики Украины в 2017 году может составить 1,8%, а в 2020 году ускорится до 4%. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.



"Мы в этом году прогнозируем рост 1,8%, ожидаем ускорения роста экономики в 2020 году до 4%", - сказал президент.



По данным Счетной палаты, рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8%-2%.



Национальный банк Украины решил ухудшить прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.



Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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