 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко: Золотовалютные резервы превышают $18 млрд

07.09.2017 11:35
Глава государства отметил, что за два года Украина нарастила золотовалютные резервы на $13 млрд
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Международные золотовалютные резервы Украины сейчас составляют более $18 млрд. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Каждая копейка, которую Украина получала от МВФ, - хочу развеять еще один миф, - каждая копейка бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают $18 млрд. И это при том, что полмиллиарда процентов в этом месяце мы выплатили по заимствованиям. Напомню, что на февраль 2015 года резервы сократились до $5 млрд. И за эти чуть больше чем два года мы пополнили государственную сокровищницу больше чем на $13 млрд", - отметил глава государства.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что резервы превысили $18 млрд впервые за три года, а с начала текущего года они выросли на 16%.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверил регулятор.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ, Порошенко Петр
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров