Порошенко: Золотовалютные резервы превышают $18 млрд

Глава государства отметил, что за два года Украина нарастила золотовалютные резервы на $13 млрд

Международные золотовалютные резервы Украины сейчас составляют более $18 млрд. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.



"Каждая копейка, которую Украина получала от МВФ, - хочу развеять еще один миф, - каждая копейка бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают $18 млрд. И это при том, что полмиллиарда процентов в этом месяце мы выплатили по заимствованиям. Напомню, что на февраль 2015 года резервы сократились до $5 млрд. И за эти чуть больше чем два года мы пополнили государственную сокровищницу больше чем на $13 млрд", - отметил глава государства.



Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что резервы превысили $18 млрд впервые за три года, а с начала текущего года они выросли на 16%.



По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверил регулятор.



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