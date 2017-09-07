Украина может выпустить евробонды уже в сентябре - Гройсман

Премьер-министр призвал парламент как можно скорее проголосовать за выпуск госбондов на внешнем рынке

Украина уже в этом месяце может выпустить государственные облигации на внешнем долговом рынке. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в парламенте.



"Этот вопрос имеет чрезвычайно серьезное государственное значение. Для того, чтобы мы могли сделать перезаимствование и экономить деньги государственного бюджета", - подчеркнул Гройсман.



Он призвал депутатов сегодня проголосовать законопроект за основу и в целом.



Ранее источники FT сообщалили, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.



В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

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