Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентов
Верховная Рада освободила от уплаты налогов все доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги N7052 в целом проголосовали 236 депутатов.
От уплаты налогов освобождаются не только проценты по государственным ценным бумагам и облигациям местных займов, но и другие доходы по государственным ценным бумагам, которые выплачиваются центральными органами исполнительной власти.
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