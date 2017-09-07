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Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентов

07.09.2017 14:12
Депутаты освободили от налогообложения доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам

Верховная Рада освободила от уплаты налогов все доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги N7052 в целом проголосовали 236 депутатов.

От уплаты налогов освобождаются не только проценты по государственным ценным бумагам и облигациям местных займов, но и другие доходы по государственным ценным бумагам, которые выплачиваются центральными органами исполнительной власти.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение
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