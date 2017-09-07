13,5 млрд грн местных бюджетов лежат на депозитах - Порошенко
На депозитах в коммерческих банках лежит 13,5 млрд грн средств территориальных общин. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.
"По состоянию на 1 сентября 13,5 млрд грн лежат на депозитах в коммерческих банках вместо того, чтобы работать на людей, обеспечивать развитие территориальной общины", - сказал он.
Порошенко отметил, что доля местных бюджетов в общем сведенном государственном бюджете приближается к 50%.
Средства, которые поступают в местные бюджеты, должны использоваться на развитие территорий, в частности, объектов инфраструктуры и социальной сферы, убежден президент.
В течение января-июля 2017 года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 103 млрд грн.
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