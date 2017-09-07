ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
07.09.2017 16:34
ЕЦБ сохранил на прежних уровняю базовую ставку и объем выкупа активов
Фото: EPA
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка - на 0,25%.
ЕЦБ также сохранил объем программы количественного смягчения на уровне €60 млрд ежемесячно по декабрь 2017 года.
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