ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил на прежних уровняю базовую ставку и объем выкупа активов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка - на 0,25%.



ЕЦБ также сохранил объем программы количественного смягчения на уровне €60 млрд ежемесячно по декабрь 2017 года.



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