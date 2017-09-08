Жизнь взаймы. Зачем Минфин выпускает новые евробонды

Минфин намерен выкупить еврооблигации с погашением в 2019-2020 годах. Для этого придется привлечь $2 млрд новых заимствований

Украина выпустит новые еврооблигации для рефинансирования старых бондов с погашением в 2019-2020 годах. Релиз с предложением для бондхолдеров о выкупе бумаг Министерство финансов разместило на Ирландской фондовой бирже в четверг вечером. LIGA.net разбиралась в плнах министерства.



Выкуп с нюансами

Минфин намерен полностью выкупить бонды-2019 на $1,822 млрд и частично бонды-2020 (общая сумма - $1,779 млрд), но не более, чем на $1,5 млрд. Номинальная доходность выпусков - 7,75%, Минфин предлагает бондхолдерам продать бумаги 2019 года по цене 106% от номинала, 2020 года - 106,75%.



"Цена выкупа вполне рыночная, - говорит руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий. - Вчера до заявления Минфина бумаги 19 года торговались по 105% от номинала. Понятно, что министерству нужно предложить держателям более интересные условия".



Согласятся ли держатели украинских бумаг на предложенный вариант пока неизвестно. Детальную схему замещения старых выпусков Минфин полностью не раскрывает. Министерство оставляет за собой право изменить условия оферты.



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Ситуация должна проясниться на следующей неделе, уже после того, как представители Минфина проведут первые переговоры с бондхолдерами. Если все пойдет по озвученному плану, новое размещение нужно провести до 27 сентября, рассказывает Паращий.



"Максимум, на который рассчитывает Минфин, ограничивается выпуском 2019 года, - поясняет он. - Бонды-2020 будут выкуплены по формуле "1,5 млрд минус выкуп 2019". Если будет выкуплен весь выпуск 2019-го, то 2020-й выкупать вообще не будут. Думаю, сейчас Минфин будет размещать бумаги где-то на $2 млрд".



Вероятность того, что значительная часть инвесторов не согласится с предложением Мифнина, довольно высока, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко. "Бонды 2019-2020 года - это бумаги, которые давали при реструктуризации долга 2015 года. - поясняет он. - У холдеров долга 2015 года было два варианта - получить бумаги 2019-2020 года или судиться с государством. Вряд ли инвесторы, которые пошли на риск тогда, будут продавать их государству сейчас, скорее они будут сидеть в этих активах до конца срока".



Мотивы и логика



Подобная схема - один из вариантов, которые Украина могла бы использовать для снижения долговой нагрузки в ближайшие несколько лет. В 2018 году правительству нужно будет погасить $4 млрд обязательств перед внешними кредиторами, в 2019-м - 8 млрд, в 2020 и 2021 - по $5 млрд, отмечает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.



Кроме евробондов и долга перед МВФ сюда входят еще и бонды госбанков (Ощадбанк и Укрэксибанк) и Укрзалізници, уточняет Александр Паращий. С 2021 года начинается действие деривативов Минфина Натальи Яресько, привязанных к темпам роста украинской экономики.



"Сейчас нам было бы лучше работать в направлении выкупа деривативов, появившихся после реструктуризации Минфина Яресько. - считает Олег Устенко. - Под эти цели можно было бы экстренно выделить из резервов, допустим, $1,5 млрд и выкупить хотя бы часть этих бумаг".



Со стороны Минфина вариант с выкупом старых бумаг выглядит логичным, говорит Паращий. Это попытка "удлиннить" имеющийся долг, вероятно, речь будет идти о выпуске пяти-семи или даже десятилетних бумаг, предполагает он. Для замещения Минфин будет выпускать 10-15-летние бумаги, считает старший финаналитик группы ICU Тарас Котович.



"Смысл операции состоит в том, чтобы снять долговую нагрузку с 2019 года или частично с 2019 и 2020 годов, - поясняет Котович. - И перенести её на 2027-2032 годы без увеличения, а может и со снижением стоимости обслуживания этого долга".



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В целом, замещение подобного рода - это самый безболезненный способ снизить долговую нагрузку, что обычно не отражается на рейтингах страны и ее эмитентах, отмечает член исполкому Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.



Доходность и помощники



Для Украины сейчас неплохое время выходить на внешние рынки капитала, хотя Минфину и придется предложить рынку высокую доходность, говорит Устенко. "Ситуация изменилась не в самой Украине и речь не в оценках Moody"s, - поясняет Устенко. - Глобальные инвесторы стали более охотно брать на себя риски, в том числе, и по бумагам развивающихся стран. Не зря размещал облигации Таджикистан, Ирак предлагал доходность 8%, и инвесторы эти бумаги покупали".



Сейчас пятилетние бумаги Украины с погашением в сентябре 2027 года торгуются с доходностью в 6,5%, говорит Паращий.



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Для Украины такая ставка все равно слишком высока, считает Пархоменко из Альпари. Выгоднее брать кредиты МВФ под 1-2%, хотя теоретически доходность по новым бумагам и может быть ниже.



"Мы видим стабилизацию нашей экономики и определенный рост в последние кварталы, за счет этого мы можем иметь некоторые козыри для привлечения инвесторов, - считает Пархоменко. - Процентная ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, но при хорошем стечении обстоятельств она может даже уменьшиться примерно к 5%".

Существенно снизить доходность по новым бондам можно и в случае помощи западных партнеров, отмечает Шапран.



"Правительству было бы неплохо обратиться за помощью к США или ЕС о предоставлении гарантий - доходность упала бы сразу до уровня менее 3%. - говорит Шапран. - Если бы нам повысили рейтинг в августе то, возможно, стоило бы попробовать выйти с займом под 5-6% на уровне Греции, сейчас шансов удешевить займ до приемлемого уровня нет. А занимать под 7-8-9-10% годовых в инвалюте неправильно".

Сергей Шевчук