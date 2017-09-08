Украина готова выкупить евробонды-2019 за счет выпуска новых

Сообщение о выкупе еврооблигаций на $1,5 млрд за счет выпуска новых евробондов обнародовано на сайте Ирландской фондовой биржи

Министерство финансов Украины готово выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Минфин готов выкупить все евробонды с погашением в 2019 году и ставкой 7,75%.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд.

Общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 - $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.

Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, 2020 году - 106,75%.

Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям - до 27 сентября.

Напомним, 7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.



В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

Читайте также: Резиновый долг. Почему Украине придется выпустить новые евробонды

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.