Украина готова выкупить евробонды-2019 за счет выпуска новых
Министерство финансов Украины готово выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
Минфин готов выкупить все евробонды с погашением в 2019 году и ставкой 7,75%.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд.
Общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 - $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.
Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, 2020 году - 106,75%.
Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям - до 27 сентября.
Напомним, 7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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