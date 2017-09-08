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Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3,76 тыс. грн

08.09.2017 13:05
После принятия пенсионной реформы правительство предложит парламенту повысить минимульную зарплату, сообщил министр соцполитики
Андрей Рева

После принятия пенсионной реформы правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3764 грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 8 сентября, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу, это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень", - сказал министр.

По его словам, правительство планирует ввести осовременивание минимальной зарплаты по единому принципу, без применения коэффициентов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, зарплата
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