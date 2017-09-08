Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3,76 тыс. грн
После принятия пенсионной реформы правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3764 грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 8 сентября, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу, это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень", - сказал министр.
По его словам, правительство планирует ввести осовременивание минимальной зарплаты по единому принципу, без применения коэффициентов.
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