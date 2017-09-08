Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3,76 тыс. грн

После принятия пенсионной реформы правительство предложит парламенту повысить минимульную зарплату, сообщил министр соцполитики

После принятия пенсионной реформы правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3764 грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 8 сентября, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.



"Первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу, это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень", - сказал министр.



По его словам, правительство планирует ввести осовременивание минимальной зарплаты по единому принципу, без применения коэффициентов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.