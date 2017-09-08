Поступления в сводный бюджет за год выросли на 120 млрд грн - ГФС
Поступления в сводный бюджет в январе-августе составили 540,7 млрд грн, что на 120,3 млрд грн, или на 28,6%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.
С начала года в государственный бюджет поступило 420,8 млрд грн, в местные бюджеты - 120 млрд грн.
ГФС отмечает, что поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-августе составили 411,2 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 104%.
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