Цель или средство: будет ли НБУ пересматривать прогноз инфляции

Что будет делать Нацбанк, если инфляция окажется выше ожиданий

Резкий рост цен на продукты питания и, соответственно, высокие текущие показатели инфляции говорят о рисках для достижения целей НБУ по уровню инфляции по итогам года в пределах коридора 8% +- 2 п.п. С учетом того, что Украина совсем недавно начала заниматься таргетированием инфляции и значительного опыта в такой монетарной политике еще нет, подобная неопределенность рождает массу острых вопросов.



Как же должен реагировать на риск центральный банк - таргетер инфляции? Как он должен поступить, если хочет заслужить доверие общества? И нужно ли в самом деле менять цель, если ее нельзя достичь в ближайшее время? Попробуем ответить на эти вопросы, отталкиваясь в первую очередь от того, чего мы хотим добиться, проводя политику инфляционного таргетирования.



Лучшие практики



В Новой Зеландии - первой из стран, где внедрили инфляционное таргетирование - главу Центрального банка увольняют, если инфляционная цель не достигнута. По крайней мере, так говорят некоторые украинские эксперты, ратуя за внедрение такой кровожадной меры и у нас. Не выполнил план - освобождай пост!



Однако, если заглянуть в Акт "О Резервном банке Новой Зеландии" (статья 49), можно убедиться, что такой нормы в нем нет. Зато есть другая норма, что Совет Банка по рекомендации Министра финансов может уволить Главу если "его деятельность в обеспечении достижения Банком цели … была неадекватной".

Читайте также: Свободное плавание. Какова роль НБУ в курсообразовании



В этой цитате в значительной мере определена суть инфляционного таргетирования - это не механистическая концепция и не бюрократическое: "даешь план!". Это проведение адекватной монетарной политики, направленной на достижение определенной, заранее установленной цели.



При этом, конечная задача режима инфляционного таргетирования - не достичь цели на определенную дату (хотя это тоже важно), а стабилизировать инфляционные ожидания, используя для этого доверие к политике центробанка. Инфляция и ее волатильность присущи любой здоровой экономике. Негатив возникает, когда вследствие проведения монетарной политики, неадекватной существующим рискам, она становится непредсказуемой и, в конечном счете, неэффективной.



Удивительно, но большую часть времени центральные банки, практикующие инфляционное таргетирование, не достигают цели (см. рисунок). Исключение составляют стабильные, развитые экономики с глубокими и конкурентными рынками товаров и услуг (например, Канада и Великобритания), для которых отклонение на один процентный пункт от цели в 2% - это большая редкость. Несмотря на это, такие государства, как Израиль, Польша, Чехия достаточно успешны - инфляционные ожидания населения и бизнеса стабильно находятся на уровне цели центрального банка, а значит ему верят.









Бюрократия vs последовательная политика



Суть инфляционного таргетирования проявляется и в отношении к инфляционной цели. С бюрократической точки зрения, если риски не достигнуть цель высоки, ее лучше поменять - так и вопросов к чиновникам центробанка (с формальной точки зрения) будет меньше. Так часто и происходило в случае НБУ - количественные цели в "Основных направлениях денежно-кредитной политики" менялись, иногда по нескольку раз в течение года.



Очевидно, в таком случае общественность может ожидать подобный трюк от регулятора и в следующий раз. А это значит, что политика центробанка не будет пользоваться доверием. Инфляционные ожидания не будут стабильными, у них просто не будет якоря - ведь цель не является фиксированной величиной, ее всегда можно поменять, если так удобнее.

Читайте также: Дилемма Нацбанка: фиксированный курс или доступные кредиты

Иная логика, которой сегодня придерживается Национальный банк Украины, заключается в проведении последовательной и прозрачной монетарной политики. Нынешние инфляционные цели - неизменны, даже если становятся труднодостижимыми. Именно такая норма зафиксирована в "Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу".



Другое дело - прогноз инфляции центрального банка. Он может отклоняться от цели в краткосрочном периоде (до года). Но в среднесрочном (12-18 месяцев) всегда должен возвращаться к ней за счет проведения соответствующей монетарной политики. Таким образом цель неизменна, но сама монетарная политика может корректироваться в сторону ужесточения либо смягчения, в зависимости от условий, которые нам диктует текущее состояние финансового сектора и экономики в целом. Корректировка политики (а не целей), должна показать населению, бизнесу и экспертам, что центральный банк по-прежнему двигается в сторону установленного таргета по понятному и ожидаемому вектору. Это поможет удерживать инфляционные ожидания на стабильном уровне.



Борьба с неопределенностью



Экономика Украины постоянно подвергается воздействию шоков, не связанных с монетарной политикой: колебания сырьевых цен, административное регулирование, изменение акцизов. Например, баржи с арбузами не входят в перечень монетарных инструментов, соответственно на цены бахчевых, которые сильно выросли в этом году, НБУ тоже не влияет.



Такие факторы характерны не только для Украины, о чем свидетельствует график выше.



Что же делать центральному банку? Снять с себя ответственность за инфляцию? Конечно нет. Ведь, среднесрочном периоде, именно монетарная политика определяет инфляцию, хотя под влиянием краткосрочных немонетарных факторов она и может отклоняться от цели как в меньшую, так и большую сторону. Такие краткосрочные колебания не должны приводить к неопределенности, которая создает риски для стабильности инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Читайте также: Как благотворительные фонды отменяют банкротство банка "Хрещатик"



Действия центрального банка должны быть последовательны и направлены на приведение инфляции к цели на временном горизонте, в течение которого монетарная политика имеет большую силу - 12-18 месяцев. Центральный банк должен (особенно в период неопределенности) активно коммуницировать с обществом, предоставить информацию о причинах отклонения инфляции от прогнозируемой траектории и четко обозначить, что он делает для возвращения к цели. А также, сориентировать о возможных временных горизонтах достижения цели. В таком случае, инфляционные ожидания будут близки к инфляционной цели. Устранение инфляционной неопределенности на горизонте планирования решений об инвестициях, сбережениях и потреблении и есть главный вклад центрального банка в стойкий экономический рост.



Этой логики придерживается и НБУ. Например, в пресс-релизе за август этого года Правление НБУ указало, что на конец года риски отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона увеличиваются из-за факторов предложения. Потому регулятор решил не снижать учетную ставку и оставить политику жесткой, чтобы вернуть инфляцию к цели в первом полугодии 2018 года.



Реализация инфляционного таргетирования в Украине уже принесла плоды: в прошлом году мы сумели достичь инфляции на уровне целевого диапазона, а в этом - видим снижение инфляционных ожиданий до рекордно низких уровней. Дальнейшее проведение последовательной монетарной политики, адекватной рискам, но при этом, с неизменными целями, будет способствовать сближению ожиданий с инфляционными целями НБУ и позволит, в конце концов, выйти на приемлемо низкий и стабильный уровень инфляции.

Владимир Лепушинский,

заместитель директора департамента

монетарной политики и экономического анализа НБУ