Поступления в местные бюджеты в 2017 году выросли на треть

Прирост поступлений в местные бюджеты в прошлом году составил более 45 млрд грн

В 2017 году поступления в местные бюджеты по сравнению с предыдущим годом выросли на 31% или 45,3 млрд грн. Не достигли уровня прошлого года лишь девять местных бюджетов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, в общий фонд местных бюджетов в 2017 году поступило 192 млрд грн, или 107% назначений, утвержденных соответствующими советами. Вице-премьер отметил, что с 998 местных бюджетов, не обеспечили выполнение плановых показателей только 40.

"21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы - Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская", - подчеркнул Зубко.

Он сообщил, что бюджетные поступления от платы за землю выросли на 13% (3 млрд грн). В 22 регионах из 25-и темпы роста по этим критериям - выше среднего по Украине. Самые высокие - в Житомирской, Закарпатской и Тернопольской областях.

По словам Зубко, поступления местных бюджетов от налога на доходы физических лиц выросли на 39,3% (31,1 млрд грн). "В 18 регионах из 25-ти темпы роста по этому показателю - выше среднего в Украине. Самые высокие темпы - в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях", - отметил он.

Поступления местных бюджетов от налога на недвижимое имущество выросли в 2017 году на 70,9% (1 млрд грн). В 11 регионах темп роста выше среднего по Украине. Самые высокие - в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Днепропетровской областях.

Поступления от единого налога в 2017 году выросли на 35,7% (6,1 млрд грн). В 15 регионах из 25 темпы роста - выше среднего. Самые высокие - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской областях.

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