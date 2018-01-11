Кабмин одобрил увеличение зарплат учителям

По словам премьер-министра, в этом году учителя получат в среднем на 1,5 тыс. грн больше

Кабинет министров сегодня, 11 января, принял постановление "О повышении оплаты труда педагогических работников".

"В этом году украинский учитель получит в среднем еще плюс 1,5 тыс. грн", - сказал на заседании правительства премьер Владимир Гройсман.

Он напомнил, что это уже вторая волна увеличения зарплат. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит отныне 6,5 - 8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.

При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов. "Этот вопрос очень важен, - отметил глава правительства. - Просил бы проработать необходимые решения, чтобы ситуация на местах была урегулирована".

Напомним, ранее сообщалось, что сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

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