Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда (документ)

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353,63 млрд грн, расходной части - 345,8 млрд грн

Кабинет министров утвердил бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба правительства, объем бюджетных ассигнований на финансирование пенсионных программ предусмотрен в сумме более 139,3 млрд грн.

"Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353,63 млрд грн. Общий объем расходной части - 345,8 млрд грн.

Основной источник наполнения бюджета Пенсионного фонда - единый социальный взнос. Доходы от него запланированы в объеме 208,3 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год является сбалансированным, отметили в Кабмине.

Источник документа: ЭП

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