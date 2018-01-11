Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда (документ)
Кабинет министров утвердил бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год.
Как сообщает пресс-служба правительства, объем бюджетных ассигнований на финансирование пенсионных программ предусмотрен в сумме более 139,3 млрд грн.
"Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.
Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353,63 млрд грн. Общий объем расходной части - 345,8 млрд грн.
Основной источник наполнения бюджета Пенсионного фонда - единый социальный взнос. Доходы от него запланированы в объеме 208,3 млрд грн.
Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год является сбалансированным, отметили в Кабмине.
Источник документа: ЭП
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