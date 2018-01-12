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Кабмин отказался от реформы ГФС и таможни

12.01.2018 10:19
Кабинет министров отменил собственные постановления о концепции реформирования фискальных и таможенных органов
Министр финансов Александр Данилюк

Кабинет министров отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Министерством финансов, сообщает ZN.UA.

На заседании правительств в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля 2017 г.

Они предусматривали создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и энергетическую таможню планировалось реорганизовать путем присоединения к Межрегиональной таможне.

Объединенные государственные налоговые инспекции должны были быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков - включены в состав Межрегионального главного управления ГФС.

И. о. главы ГФС Мирослав Продан, а также парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали эти инициативы Министерства финансов, назвав их реализацию невозможной.

В Минфине, в свою очередь, связали критику постановлений с нежеланием руководства ГФС реально реформировать ведомство.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США высказало желание помочь Украине в реформировании ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Минфин, Реформы, ГФС, таможня
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