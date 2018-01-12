НБУ объяснил, почему инфляция превысила прогноз: инфографика

Инфляция превысила прогноз из-за факторов, на которые невозможно повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики, сообщили в НБУ

В 2017 г. потребительская инфляция в Украине составила 13,7%, превысив цель Национального банка 8% ± 2 п.п. на конец года, установленную основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 г. и среднесрочную перспективу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Речь идет, прежде всего, о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, росте мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы). Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и быстрое восстановление потребительского спроса", - сообщили в НБУ.

Базовая инфляция по итогам 2017 г. ускорилась до 9,5% г/г по сравнению с 5,8% г/г в 2016 г. Услуги, входящие в базовую инфляцию, существенно подорожали из-за повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса, в том числе из-за повышения минимальной заработной платы и пенсионных выплат. Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг общепита, высшего образования, содержания придомовых территорий.

"В соответствии с международными практиками инфляционного таргетирования НБУ летом прекратил смягчение монетарной политики, а в октябре перешел к более жестким мерам. Для постепенного снижения инфляции до целевых ориентиров в среднесрочной перспективе правления НБУ дважды повысило ключевую учетную ставку в IV квартале - всего на 2 п.п. до 14,5%. В результате такой жесткой монетарной политики инфляция будет снижаться в дальнейшем", - сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что уровень инфляции в Украине на конец 2018 г. составит 9,1%.

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