В НБУ прокомментировали ситуацию с курсом гривни

Причиной усиления колебаний курса гривни стали сезонные факторы, заявили в Нацбанке

Нынешнее снижение курса гривни - сезонное явление. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

"После перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 г. на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривни", - рассказал Чурий.

По его словам, эти сезонные факторы и являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривни на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года. Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

Чурий рассказал, что для смягчения влияния этих факторов НБУ продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года НБУ осуществил продажу иностранной валюты на сумму $53,5 млн, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривни.

При этом у Нацбанка есть достаточно ресурсов для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке: международные резервы на начало января составляли $18,8 млрд.

"Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 г. Так, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равном курсу на начало года - курс гривни девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний", - заявил Чурий.

Как сообщалось, ранее НБУ объяснил высокий уровень инфляции в Украине.

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