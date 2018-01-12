Курс гривни установил антирекорд по отношению к евро и рублю
Национальный банк Украины установил на 15 января, понедельник, такой курс гривни по отношению к иностранным валютам: 28,53 грн за $1; 34,63 грн за евро и 50,41 коп. за 1 руб.
Согласно официальной статистике, новые курсы являются историческими минимумами по отношению к евро и рублю.
Ранее курс гривни к евро превышал отметку в 34 грн/евро лишь единожды - в феврале 2015 г. Ниже психологической отметки в 50 коп./руб. гривня не опускалась никогда.
Курс грн/$ лишь единожды переходил психологическую отметку в 30 грн./$ - также в феврале 2015 г.
Как сообщалось, в НБУ уже прокомментировали ситуацию с курсом гривни.
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