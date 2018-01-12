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Курс гривни установил антирекорд по отношению к евро и рублю

12.01.2018 20:23
Гривня пробила психологические отметки по отношению к евро – 34 грн/евро и рублю – 50 коп./руб.

Национальный банк Украины установил на 15 января, понедельник, такой курс гривни по отношению к иностранным валютам: 28,53 грн за $1; 34,63 грн за евро и 50,41 коп. за 1 руб.

Согласно официальной статистике, новые курсы являются историческими минимумами по отношению к евро и рублю.

Ранее курс гривни к евро превышал отметку в 34 грн/евро лишь единожды - в феврале 2015 г. Ниже психологической отметки в 50 коп./руб. гривня не опускалась никогда.

Курс грн/$ лишь единожды переходил психологическую отметку в 30 грн./$ - также в феврале 2015 г.

Как сообщалось, в НБУ уже прокомментировали ситуацию с курсом гривни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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