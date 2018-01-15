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США готовы помочь Украине создать Службу финансовых расследований

15.01.2018 08:47
В агентстве FinCEN заявили, что довольны сотрудничеством с Украиной и готовы поддержать создание СФР
Александр Данилюк и Джамал Эль-Хинди (фото - пресс-служба Минфина)

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово поддержать создание в Украине Службы финансовых расследований (СФР). Об этом сказал замдиректора FinCEN Джамал Эль-Хинди на встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком в США.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Эль-Хинди отметил, что агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга. Он подчеркнул, что FinCEN также следит за процессом создания СФР.

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Джамал Эль-Хинди отметил, что его организация готова поддержать создание в Украине Службы финансовых расследований.

Ранее Минфин договорился с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерством финансов Италии по организации учений для будущих работник СФР.

Напомним, Кабмин отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Минфином.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, Служба финансовых расследований, Данилюк
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