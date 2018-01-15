Fitch присвоил Львову рейтинги на уровне B

Агентство Fitch присвоило Львову долгосрочные рейтинги на уровне В- со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.



Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе, объясняют эксперты агентства.



В Fitch прогнозируют низкий прямой долг города в среднесрочной перспективе, а также умеренные условные обязательства по гарантиям муниципальным предприятиям.



В то же время, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.



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