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Fitch присвоил Львову рейтинги на уровне B-

15.01.2018 14:33
Агентство Fitch присвоило Львову долгосрочные рейтинги на уровне В- со "стабильным" прогнозом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.

Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе, объясняют эксперты агентства.

В Fitch прогнозируют низкий прямой долг города в среднесрочной перспективе, а также умеренные условные обязательства по гарантиям муниципальным предприятиям.

В то же время, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Рейтинг, Fitch
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