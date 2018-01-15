Fitch присвоил Львову рейтинги на уровне B-
15.01.2018 14:33
Агентство Fitch присвоило Львову долгосрочные рейтинги на уровне В- со "стабильным" прогнозом
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.
Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе, объясняют эксперты агентства.
В Fitch прогнозируют низкий прямой долг города в среднесрочной перспективе, а также умеренные условные обязательства по гарантиям муниципальным предприятиям.
В то же время, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Fitch присвоил Львову рейтинги на уровне B- 14:33
- США готовы помочь Украине создать Службу финансовых расследований 08:47
- Курс гривни установил антирекорд по отношению к евро и рублю 20:23
- В НБУ прокомментировали ситуацию с курсом гривни 15:56
- НБУ объяснил, почему инфляция превысила прогноз: инфографика 15:01