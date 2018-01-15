Бундесбанк включит юань в список резервных валют
15.01.2018 15:13
Центробанк ФРГ включит юань в международные резервы
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Центральный банк Германии решил включить юань в международные резервы. Как сообщает Bloomberg, такое решение было принято еще в прошлом году.
В июне Европейский центральный банк инвестировал €500 млн в юаневые активы.
Международный валютный фонд в 2016 добавил юань к корзине резервных валют, используемой для расчета специальных прав заимствования (SDR).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter