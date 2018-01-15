Бундесбанк включит юань в список резервных валют

Центробанк ФРГ включит юань в международные резервы

Центральный банк Германии решил включить юань в международные резервы. Как сообщает Bloomberg, такое решение было принято еще в прошлом году.



В июне Европейский центральный банк инвестировал €500 млн в юаневые активы.



Международный валютный фонд в 2016 добавил юань к корзине резервных валют, используемой для расчета специальных прав заимствования (SDR).

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