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Бундесбанк включит юань в список резервных валют

15.01.2018 15:13
Центробанк ФРГ включит юань в международные резервы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Центральный банк Германии решил включить юань в международные резервы. Как сообщает Bloomberg, такое решение было принято еще в прошлом году.

В июне Европейский центральный банк инвестировал €500 млн в юаневые активы.

Международный валютный фонд в 2016 добавил юань к корзине резервных валют, используемой для расчета специальных прав заимствования (SDR).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ФРГ
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