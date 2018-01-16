Зимний максимум. Как долго будет падать гривня

Зимой курс не опустится ниже 29 грн/$. Пять мнений о ситуации на валютном рынке

Гривня снова начинает год с обвала. Доллар на межбанке продают по 28,61 грн, евро - дороже 35 грн. Курс евровалюты уже превысил исторический максимум февраля 2015-го, составивший более 34 грн. Официальный антирекорд гривня установила и к российскому рублю.

Насколько серьезны проблемы нацвалюты и стоит ли рассчитывать на откат? В НБУ не видят большой опасности. По версии регулятора, январские колебания курса - это результат снижения деловой активности, особенно среди экспортеров-аграриев.

В ситуацию на рынке Нацбанк практически не вмешивался. Несмотря на то что гривня потеряла в цене с начала января более 70 копеек, НБУ провел только один валютный аукцион, продав $50,5 млн.

В первые дни нового года Нацбанк еще дважды негласно выходил на рынок: сначала, в период со 2 по 5 января, он купил $40 млн по запросу лучшего курса (участвуют только 20 отобранных НБУ банков, остальной рынок о такой активности регулятора не знает). Позже - с 9 по 12 число - регулятору пришлось продать по такому же принципу $41 млн, но уже по более высокому курсу.

Январская девальвация - это действительно сезонное явление, соглашаются опрошенные LIGA.net финансовые аналитики. Но к фактору бизнес-цикла стоит добавить еще один серьезный момент - резкое снижение остатков на Едином казначейском счету. За декабрь они сократились на 49 млрд грн. Часть этих денег могла уйти на валютный рынок, говорят банкиры.

Что будет с курсом дальше? В Нацбанке приводят пример 2017-го. Гривня тогда также начала год с резкого падения, но в итоге за год девальвировала всего на 3%. Банкиры и финансовые аналитики настроены более осторожно, они не советуют ждать укрепления гривни раньше второй половины февраля.

LIGA.net собрала пять мнений о ситуации на валютном рынке.

Олег Чурий, замглавы НБУ



После перехода Украины на плавающий обменный курс уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год. Одновременно снижаются и ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно обеспечивают около половины предложения валюты на межбанке.



Эти чисто сезонные факторы стали ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на валютном рынке с начала января этого года. Нацбанк имеет достаточно ресурсов для дальнейшего сглаживания чрезмерных скачков курса в случае необходимости - международные резервы НБУ на начало января составляли $18,8 млрд.

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Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано позже под влиянием фундаментальных факторов, в том числе благодаря внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, как это было в 2017 году.

Девальвация в 2017-м составила лишь 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.

Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB

Накопленная в декабре ликвидность выплеснулась на рынок. Ее часть пошла на покупку валюты, разогнав курс. Бюджетные выплаты подрядчикам в конце года, возмещение НДС, а также другие выплаты проникают на валютный рынок, повышая спрос.

Предложение валюты снизилось в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Сейчас период низкой активности экспортеров и импортеров, поэтому даже небольшие перепады спроса и предложения на межбанке влияют на рынок. Продолжается вывод прибыли нерезидентами, сохраняются девальвационные ожидания, повышенная гривневая ликвидность и долговая нагрузка. Растущий курс подхватывают спекулянты, продажа валюты замедляется, поскольку продавцы предпочитают подождать до более высоких отметок.

Ожидаем колебания доллара в диапазоне до 28,75 грн в январе, возможны попытки рынка преодолеть 29 грн/$ в феврале.

Евро на мировых рынках на торгах в понедельник приблизился к уровню $1,23 против 1,2 в начале года. Поскольку базовой валютой для Украины пока остается доллар, пересчет курса гривна/евро идет через мировые котировки евро/доллар. Отсюда и более сильный рост курса евро.

На наш взгляд, курс будет находиться под давлением до второй половины февраля, но темпы девальвации замедлятся. Вероятно, НБУ постарается сбить давление на курс через доступные инструменты управления ликвидностью и предложение валюты на межбанке.

В конце февраля или в марте ожидаем укрепления гривни.



Олег Куринной, директор казначейства Банка Кредит Днепр



Избыточная гривневая ликвидность под конец года дает экспортерам возможность заводить меньше валюты в страну. Кроме того, зимой традиционно растет спрос со стороны импортеров топлива. Однако ближе к окончанию отопительного сезона он спадет, а экспортеры, наоборот, заведут больше гривни в страну для финансирования своей текущей деятельности.

Ключевой фактор влияния на курс в украинской экономке - динамика поступлений экспортной выручки - главного источника притока валюты в страну, которая, в свою очередь, зависит от конъюнктуры сырьевых товарных рынков.

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Но украинский бизнес переживает сезонный всплеск курсовой волатильности не первый год и уже адаптировался к таким условиям.



Существенно влияют на курс гривни также обслуживание госдолга в 2018 году, возможное углубление дефицита текущего счета, ход сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, динамика курса доллара по отношению к основным мировым валютам, внутренние и внешние политические риски.

Курсовой коридор пары гривня/доллар в январе-феврале 2018 года при условии умеренного проявления внутренних и внешних рисков составит 27,5-29 грн/$.

Принимая решение о покупке валюты как средства сбережения следует учитывать, что в госбюджете-2018 заложена девальвация гривни в пределах 10%, но при этом доходность годового депозита в гривне, согласно украинскому индексу ставок (UIRD), сейчас составляет 14,3%, а по депозитам в долларах и евро, соответственно, 3,7 и 2,5%. То есть разница в доходности превышает 10 п.п.

Никита Мишаков, ведущий эксперт отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка



Этот год не стал исключением из общей тенденции. Традиционно в периоды наибольшего притока валютной выручки - во второй половине весны и летом - происходит стерилизация гривневой массы, Нацбанк покупает валюту для пополнения золотовалютных резервов. А уже с осени, как правило, начинается освоение замороженных бюджетных фондов. Это совпадает с сезонным снижением валютных поступлений и вызывает очередную волну девальвации.

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В 2017-м освоение бюджетных средств было максимально сдвинуто к концу года. В последние рабочие дни в экономику пошли значительные объемы гривневой ликвидности с единого казначейского счета, а объемы валютной выручки находились на традиционно низком для этого времени года уровне.

Часть нереализованных капитальных бюджетных трат прошлого года были перенесены на текущий год, что также внесло свою лепту.

По нашему опыту, не стоит ожидать укрепления гривни раньше весны, то есть периода сезонного увеличения объемов валютной выручки, который обычно совпадает и с началом посевной кампании у аграриев. Однако прогнозировать, к какому уровню вернется курс гривни, никто не возьмется.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

По практике последних лет можно заметить закономерность: в феврале-марте рост котировок валюты сменялся их падением, которое длилось до конца лета. Сезонный рост связан в первую очередь с тем, что импортеры (прежде всего энергоносителей) предъявляют стабильный спрос на валюту, а у экспортеров (прежде всего с/х продукции) активность зимой низкая.

Покупать валюту стоит лишь тем, кто планирует в будущем расходы в валюте (поездку в отпуск за границу, обучение детей за рубежом и т.д.).

В противном случае смысла в этом гораздо меньше - есть шанс, что через полгода вы продадите валюту дешевле, чем купите сегодня.