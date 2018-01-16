Данилюк заявил, что реформу ГФС отменили без его ведома

Министр финансов призвал провести системную реформу ГФС

Министр финансов Александр Данилюк обеспокоен решением Кабмина отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Минфином. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"В рамках проекта по комплексной реформы ГФС (http://bit.ly/2B2uDj2), который сейчас реализуется Минфином совместно с ГФС, предусмотрены изменения операционных процессов: усиление ИТ-составляющей, перевод услуг в онлайн, автоматизацию процессов и тому подобное. Но это не даст результата без системной реформы ГФС, для которой нужна коренная реформа структуры, в том числе разорвет коррупционные связи на местах и ​​позволит привлечь к работе в ДФС новых мотивированных людей с правильными ценностями", - подчеркивает Данилюк.



Он добавил, что одним из первых, кто публично обрадовался решению об отмене концепции реформы, был Роман Насиров. "Между тем ГФС остается без постоянного руководителя, который мог бы взять на себя полную ответственность и провести полноценную институциональную реформу службы", - пишет министр.



По его словам, Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Насирова, но соответствующего решения не было. "Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства", - сообщил Данилюк.



На заседании правительства 11 января было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля 2017 г.



Ранее сообщалось, что министерство финансов США высказало желание помочь Украине в реформировании ГФС.



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