Украина может не получить $800 млн ВБ из-за закона об Антикорсуде

Во Всемирном банке вслед за МВФ раскритиковали президентский законопроект об Антикоррупционном суде

Сату Кахконен, директор Всемирного банка (ВБ), ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию письма.



В ВБ предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии на сумму $800 млн.



"Законопроект (об Антикоррупционном суде - ред.) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в письме.



Вчера Международный валютный фонд раскритиковал законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщила Европейская правда, ссылаясь на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.



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22 декабря 2017 года Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Позднее был опубликован его текст.



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