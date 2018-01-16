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Украина может не получить $800 млн ВБ из-за закона об Антикорсуде

16.01.2018 16:36
Во Всемирном банке вслед за МВФ раскритиковали президентский законопроект об Антикоррупционном суде
Сату Кахконен

Сату Кахконен, директор Всемирного банка (ВБ), ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию письма.

В ВБ предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии на сумму $800 млн.

"Законопроект (об Антикоррупционном суде - ред.) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в письме.

Вчера Международный валютный фонд раскритиковал законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщила Европейская правда, ссылаясь на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

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22 декабря 2017 года Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Позднее был опубликован его текст.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк
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