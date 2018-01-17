Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,6 млрд грн

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов вчера, 16 января, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет почти 1,6 млрд грн.



Согласно сообщению на официальном сайте, Минфин продал госбонды сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых, соответственно.



На первый квартал текущего года министерство планирует два аукциона по размещению валютных ОВГЗ.



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