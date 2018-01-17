Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,6 млрд грн
17.01.2018 12:06
Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению госбондов
Министерство финансов вчера, 16 января, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет почти 1,6 млрд грн.
Согласно сообщению на официальном сайте, Минфин продал госбонды сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых, соответственно.
На первый квартал текущего года министерство планирует два аукциона по размещению валютных ОВГЗ.
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