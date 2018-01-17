 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.41  28.72   EUR:  34.59  35.28
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,6 млрд грн

17.01.2018 12:06
Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов вчера, 16 января, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет почти 1,6 млрд грн.

Согласно сообщению на официальном сайте, Минфин продал госбонды сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых, соответственно.

На первый квартал текущего года министерство планирует два аукциона по размещению валютных ОВГЗ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров