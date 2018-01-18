СЕО Mastercard: К лету топ-10 банков подключатся к Android Pay

Гендиректор Mastercard в Украине Вера Платонова об AndroidPay, конкурентах и работе в Средней Азии

Киевский офис Mastercard временно остается без гендиректора. Вера Платонова, которая курирует бизнес платежной системы в Украине, Грузии, Молдове, а также странах Средней Азиии, уходит в декретный отпуск.

Надолго оставлять работу она не намерена и планирует вернуться в компанию уже в середине этого года. До этого времени руководить украинским представительством Mastercard будет head of sales компании Инга Андреева.



Перед тем как на время отойти от дел, Платонова встретилась с LIGA.net. В интервью она рассказала об условиях запуска Android Pay в Украине, платежных решениях в регионах, особенностях банковских комиссий и сложностях работы глобальных платежных систем на среднеазиатских рынках.



О НОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСАХ



- Главная "платежная" новость последних месяцев - запуск Android Pay. Почему первопроходцами оказались именно госбанки - Приват и Ощадбанк?



- В этой истории большее значение имеет не тот факт, что это государственные банки, а то, что это крупнейшие игроки на рынке. Они решили запустить сервис как можно быстрее - такая у них стратегия. ПриватБанку с его технологиями было несложно пройти процесс технической подготовки. Ощадбанк тоже пытается быть лидером инноваций, он реализовал проект интеграции решения буквально за месяц. В Европе примеров, чтобы кто-то так быстро запускался с Android Pay, я лично не помню.



- Чтобы подключиться к Android Pay, банку нужно как минимум пользоваться технологиями токенизации MDES от Mastercard. Это все, или нужно что-то еще? Насколько это сложно?



- Это несложно, но требует времени. ПриватБанк, например, начал работать с токенами (одноразовый 16-значный код для проведения платежной транзакции. - Ред.) почти год назад. Процесс внедрения платформы токенизации MDES (MasterСard Digital Enablement Service. - Ред.) занимает два-три месяца, и его нужно пройти каждому банку, желающему работать с цифровыми кошельками. В таком процессе с нашей стороны участвует и глобальная команда, которая курирует проекты сертификации участников нашей токен-платформы по всему миру, поэтому у нее есть определенные графики подключения. Я думаю, что к середине 2018 года топ-10 украинских банков уже подключатся к платформе Android Pay.

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- На нашем рынке не только у Привата был свой цифровой кошелек на базе MDES. Почему остальные не смогли оперативно подключиться к Android Pay?



- Есть определенная последовательность действий, нужно соблюдать графики подключений Android Pay и с нашей стороны, и со стороны Google. Но есть банки, которые принимают для себя принципиально другое решение, делая ставку на собственные цифровые кошельки. Да, Android Pay - известный бренд, активность скачиваний приложения высокая, но в долгосрочной перспективе, ввиду того что Android Pay - это все-таки универсальный кошелек, банку может быть очень выгодно развивать как раз собственное платежное решение.



- Банк инвестирует в подобные проекты только свои деньги, или Google и Mastercard как-то могут помочь?



- MDES - технологическая разработка Mastercard, для ее внедрения на стороне банка требуются только определенные технологические процедуры. Здесь мы сотрудничаем с банками, консультируем их специалистов. Других инвестиций не нужно.



- А масштабные презентации, которые проводили госбанки, - за их счет?



- Не совсем. Инвестиции в маркетинговую и коммуникационную поддержку у нас совместные.



- Приват запустил Android Pay два месяца назад. Уже есть первая статистика, как украинские пользователи восприняли сервис?



- По нашей общей статистике NFC-транзакций (не только по Android Pay) с подключенными устройствами мы видим прирост в Украине примерно в 100% ежемесячно. В мире количество NFC-платежей с Mastercard выросло в 100 раз за год.



- Альфа-Банк неоднократно анонсировал заход в Украину Apple Pay. Вы что-то знаете об этом?



- Мы не можем говорить за Apple, но практика показывает, что если в страну заходит один гигант, в течение года зайдет и следующий.

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- Подключение Apple Pay имеет какие-то отличия от Android?



- С нашей стороны нет - нужен доступ к MDES и определенное время на подключение к Apple. Но я думаю, что после волны запусков Android Pay у всех основных игроков рынка к моменту прихода Apple Pay будет максимальная технологическая готовность: платформа токенизации будет интегрирована, поэтому, думаю, много времени подключение к еще одному сервису не займет.



- А что вы думаете по поводу PayPal на нашем рынке? Какая-то странная очень история.



- Думаю, что PayPal зайдет на наш рынок тогда, когда у компании появится реальный интерес в приходе в Украину. Безусловно, есть и законодательные барьеры, но в конечном итоге это решение компании.



О ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ



- Есть скептичные мнения по поводу Android Pay - в стране мало устройств с NFC, у части населения вообще нет банковских карт.



- В стране более 34 млн активных карт, в среднем на одного взрослого жителя приходится 1,5 карты. Поэтому это преувеличение - карты есть практически у всех.

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- Со смартфонами ситуация в Украине все-таки хуже, чем с картами: далеко не все гаджеты поддерживают NFC. Вы как-то оценивали количество пользователей, на которых сходу могли бы рассчитывать подобные сервисы?



- Если смотреть на структуру платежей по картам, то наиболее активно в торговых сетях и в интернете ими пользуются примерно 20% картодержателей. Остальные платят меньше или используют карту для снятия наличных. Вот эти 20% - это и есть активная аудитория, на которую может ориентироваться Android Pay и другие сервисы. Многие из этих людей - владельцы смартфонов с NFC-чипом. Но есть другая важная задача - стимулировать чаще пользоваться картой оставшиеся 80%.



- Как это сделать? Что от себя Mastercard может предложить этим клиентам?



- Мы видим два направления: инфраструктура и мотивирование. Платежная инфраструктура у нас достаточно развита - более 220 000 платежных терминалов в стране, ежегодный прирост составляет 10-15%. Обороты в терминальной сети растут на 30-40% в год. Труднее пока с ситуацией в регионах, где количество оплат в целом меньше и банкам не так выгодно устанавливать терминалы.



Как стимулировать картодержателей рассчитываться картой чаще? За счет маркетинга и повышения финансовой грамотности. В маркетинговом плане очень эффективно действуют вознаграждение за оплаты или кешбэк. Что еще безоговорочно сработало - транспортные решения, например, то же метро, где с момента запуска проекта совершено около 17 млн оплат, задействованы карты из 55 стран мира. Но что еще более важно: статистика показывает, что если человек хотя бы один раз платит в транспорте картой, он начинает в два раза чаще расплачиваться бесконтактно в торговой сети. Транспортные решения - драйвер безналичных оплат.



- Раньше картой можно было платить только в транспорте с турникетными системами, из-за того что закон запрещает обслуживать пассажиров без фискального чека. Что сейчас с этим запретом?



- Каждый город имеет право на своем уровне принять решение и разрешить оплату картой в транспорте без фискального чека, но предварительно это нужно согласовать с госструктурами. Закон об электронном билете частично упростил процедуру.



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- Проблема еще в инвестициях города, насколько он готов вкладывать в то, чтобы оборудовать транспорт платежными устройствами. Сколько такому городу, как Мукачево или Житомир, нужно потратить на подобный проект?



- Стоимость зависит от типа решения и его наполнения (наличие QR-ридера и проч.). Полный комплект оборудования для обработки транзакций (валидатор) может обойтись в 700-1500 евро. На один вагон таких валидаторов может потребоваться от одного до трех в зависимости от типа транспортного средства. Турникетное решение дает транспортному предприятию более строгий учет, так как четко контролируется вход и выход пассажира.



- В регионах могут быть востребованы проекты вроде "мобильных денег", которые сейчас развивают мобильные операторы?



- Мне кажется, Украина находится на очень высоком уровне развития безналичных технологий - по некоторым показателям мы сравнялись с развитыми европейскими странами, а кое-где даже вышли вперед, как, например, с бесконтактной технологией в транспорте. Киев стал пятым городом мира, где технология заработала в метро. Поэтому, думаю, платежи с помощью мобильного оператора не покажут столь стремительный рост, как в Африке, где просто не было развитой инфраструктуры - ни банковской, ни платежной.



- Но в регионах у нас тоже часто нет инфраструктуры, банки открыто говорят, что туда заводить POS-терминалы для них слишком дорого. Как выйти из этой ситуации?



- Одним из решений может стать Укрпочта. Структура, которая имеет доступ ко всем, даже самым отдаленным точкам страны. В некоторых случаях она выступает единственным источником связи населенного пункта с внешним миром. Если у Укрпочты получится проект эквайринга, то мы, по сути, решим задачу охвата страны банковской инфраструктурой. Если сейчас в стране около 220 000 POS-терминалов, то потенциально за счет отделений Укрпочты сеть может увеличиться на десятки тысяч терминалов в самых труднодоступных районах.

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- Какие еще есть варианты? QR-коды?



- И у нас, и у других игроков на рынке есть такие решения, но здесь тоже имеются барьеры. Если мы говорим о статичном (напечатанном) QR-коде, возникает риск мошенничества. Наши решения заточены больше под QR-код, который генерируется смартфоном, но, чтобы отсканировать его, нужно еще одно устройство. Это задача для больших структур, которые готовы целенаправленно заходить в такие проекты, в том числе в регионах, и долгосрочно и масштабно инвестировать. Такие инвестиции, конечно, окупятся, но не сразу, стратегию нужно строить на 3-5 лет.

- Как вы видите развитие cashless в ближайшие годы?



- Я очень верю в будущее расчетов через телефон - так называемый figital. Еще в конце 2016 года наше исследование показало, что 72% украинцев хотели бы рассчитываться с помощью смартфона. С мобильным NFC-кошельком абсолютно все карты фактически превратятся в бесконтактные. И тогда количество платежей будет расти в разы быстрее.



- То есть карт станет меньше?



- Не думаю. Физическая карта все равно будет находиться в кошельке в ближайшие лет пять точно. Но когда NFC-телефонов будет подавляющее большинство, самые смелые смогут обходиться вообще без пластика. А сейчас даже я пока не готова полностью отказаться от карты. Но это чисто психологическое препятствие.



О БАНКОВСКИХ КОМИССИЯХ



- Вы говорили, что количество терминалов растет за год на 10-15%. В этом заинтересованы сами эквайеры, которые забирают себе большую часть ставки interchange?



- Нет, interchange - это заработок эмитента, то есть банка, который выдал карту. Когда банк-эквайер ставит свой терминал у торговца, он добавляет определенную маржу для себя. И тут уже все зависит от договоренностей между торговцем и эквайером. Конкуренция на рынке здесь очень серьезная, зачастую крупные банки могут предложить меньшую маржу.



- Нацбанк не намерен как-то регулировать этот рынок?



- Нужно определить, о какой именно комиссии мы говорим - о ставке interchange или о торговой комиссии (merchant fee). Что касается interchange, насколько мне известно, НБУ не поддерживает ее регулирование. Другими словами, он согласен, что рынок должен саморегулироваться. А вот торговая комиссия в принципе не регулируется нигде в мире.

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- Почему эти ставки у нас настолько закрыты?



- Это предмет договоренностей между банками-эквайерами и торговцами. Торговые комиссии могут быть разными в зависимости от оборотов, количества транзакций, принадлежности карты той или иной платежной системе и прочего. Параметров может быть очень много.



- Какие у вас комиссии?



- Мы не можем раскрывать цифры. Ставки interchange зависят от продукта, географии, типа операций (онлайн или офлайн) и проч. Это конфиденциальная информация, согласно нашим партнерским договорам с банками.



- Но все же, какой это рынок в деньгах? Никто никогда не озвучивал такую информацию.



- Полагаю, это десятки миллионов гривень в год. По сути, interchange, то есть транзакционная комиссия, - это основной бизнес эмитентов. Согласно законодательству, банки должны бесплатно выдавать карты бюджетникам, а для этой категории картодержателей нельзя устанавливать комиссии, в том числе за снятие наличных в банкомате своей сети. В стране более 5 млн бюджетников, это немало. Ни магазин, ни эквайер также, согласно правилам платежных систем, не могут взимать с клиента никаких дополнительных комиссий за оплату товаров картой. Поэтому банки сами заинтересованы в том, чтобы клиент платил больше и чаще картой, вместо того чтобы снимать деньги в банкомате, так как это важная часть их заработка.

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- Получается, торговцы вообще не особо заинтересованы в расширении безнала: платить за это приходится им?



- С одной стороны, мы понимаем, что затраты торговцев на торговую комиссию с каждым годом растут вместе с оборотами - сами комиссии не повышаются, но увеличивается количество транзакций. Как раз поэтому в стране до сих пор значительная часть малого и среднего бизнеса находится в "серой" зоне, принимая только наличные.

У платежной системы, безусловно, здесь прозаичный интерес, но в данном случае он полностью совпадает с политикой банков и государства в целом - все заинтересованы в том, чтобы победить "серую" экономику. В стране около 75% денежной массы проходит через наличные операции. Ключевая задача - покрыть эту часть экономики банковской инфраструктурой, и только после этого было бы правильно говорить о регулировании interchange. Если это сделать сейчас, то баланс экосистемы карточных платежей может быть нарушен и банки утратят интерес развивать безналичные расчеты.



ОБ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ



- В интернете комиссии за оплату картой можно встретить довольно часто. Почему?



- Мы с этим пытаемся бороться, в основном решаем проблему на уровне эквайеров. Тут есть интересный нюанс - комиссии можно устанавливать для операций денежных переводов с карты на карту, для торговых операций - нет. В онлайн-торговле используют эту лазейку, поэтому часто покупки в интернете оформляются не как торговые транзакции, а как денежные переводы. Это нарушение.



- Как вы оцениваете перспективы роста интернет-сегмента?



- Интернет-торговля в Украине растет очень быстро. За последние годы количество онлайн-продаж увеличивается минимум на 35% ежегодно. Если смотреть на статистику оплат в онлайне по картам Mastercard, мы видим еще больший прирост транзакций.



- Почему?



- Сами пользователи уже не так боятся платить в интернете, к тому же банки перевели свои карты на нашу технологию 3D Secure - транзакции стали более безопасными. Кроме того, онлайн-торговцы проделали большую работу по улучшению пользовательского опыта, значительно оптимизировали интерфейсы своих онлайн-магазинов и т.п.

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- Полтора года назад вы запустили виртуальный кошелек Masterpass, созданный специально для оплат в интернете. Каковы его результаты?



- Masterpass - это не кошелек, а платформа цифровых кошельков, или, другими словами, универсальное онлайн-хранилище данных карт, причем любых платежных систем, не только Mastercard. Проводить оплаты за товары и сервисы, делать денежные переводы с Masterpass можно без каких-то дополнительных аутентификаций - главное, чтобы сайт торговца давал эту опцию. У нас сотни тысяч таких транзакций, мы входим в топ-тройку стран Европы по количеству транзакций с Masterpass.



- Какие платежи преобладают?



- Переводы с карты на карту. Вообще у нас в этом смысле несколько нестандартный рынок: мы вторая страна в мире после России по количеству p2p-переводов по картам Mastercard. Около 40% всех транзакций с Masterpass у нас приходится на денежные переводы.

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- Чем это можно объяснить? Опять же возвращаемся к тому, что торговцы маскируют торговую транзакцию под денежный перевод?



- В том числе и это. Но люди действительно очень активно переводят деньги. Да и в классическом виде e-com торговля у нас только начинает развиваться. Многие сайты все еще не принимают карты, некоторые взимают большие комиссии. Серьезная проблема - это так называемый cash on delivery, когда человек покупает что-то в интернете, но по факту платит наличными при доставке. Это отбирает значительную часть транзакций непосредственно у e-com бизнеса.



- Насколько торговцы заинтересованы в том, чтобы вмонтировать в свои сайты функцию безналичной оплаты через тот же Masterpass? Это крупные игроки?



- Да, торговцев, которые предлагают покупателю оплатить товар картой, все еще не так много, как хотелось бы. Если говорить о компаниях с большими оборотами, то их 10-15. Но клиенты хотят платить картами, и для продавца такая опция - это серьезное конкурентное преимущество. По данным исследований, 38% покупателей не завершают покупки, если сочтут неудобным процесс оплаты.



О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ И КОНКУРЕНЦИИ



- Глобальные компании наподобие Mastercard ощущают угрозу со стороны финтех-стартапов вроде PayPal?



- Если посмотреть на тот же PayPal, то в итоге транзакции у них происходят через банковскую карту. Другими словами, мы там в любом случае присутствуем. Мы видим свою задачу сегодня в развитии трендовых направлений - диджитал, бесконтактная технология, решения со смартфонами. Инфраструктура, которая у нас есть, - это просто гигантское конкурентное преимущество, которое повторить практически невозможно, на это потребовались бы невероятные инвестиции и ресурсы.



- Но можно зарегулировать в пользу ваших государственных конкурентов, например.



- Можно, но мне кажется, регулятор сейчас не заинтересован в регулировании ради преференций системе "Простір" или кому-то еще.

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- У нас есть еще Верховная Рада, которая недавно принялаза основу откровенно протекционистский закон "Купуй українське". Что вы будете делать, если завтра какой-нибудь депутат предложит запретить все платежные системы, кроме "Простір", и парламент его поддержит, несмотря на увещевания НБУ?



- На финансовом рынке мы движения в эту сторону не ощущаем, потому что банки, даже если они государственные, хотят главного - быть прибыльными. Они конкурируют между собой, поэтому хотят сотрудничать с теми, с кем получается строить бизнес.





- Как оцениваете шансы "Простір" в ближайшие годы?



- Думаю, им будет сложно повторить те решения, которые предоставляет глобальная платежная система. Все-таки у нас за плечами 50 лет опыта. Они могут, безусловно, что-что позаимствовать у нас, но для этого будут нужны немалые инвестиции в технологии, процессинг и т.п.



- То есть "Простір" - это "велосипед"?



- Я бы ставила вопрос по-другому: кто будет его финансировать? Думаю, не совсем рационально будет тратить деньги налогоплательщиков на разработку тех технологий, которые уже есть на рынке.



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- Они вообще как-то двигаются? Раньше они пытались привлечь банки более низкими комиссиями - как с этим сейчас?



- Дело не в первоначальных комиссиях, а в том, какой бизнес в конечном итоге банк сможет построить и сколько заработать. Если учесть нашу ценовую политику, interchange, торговую комиссию и те деньги, которые мы вкладываем в поддержку бренда, банкам в результате выгоднее выбирать глобальную платежную систему. А с приходом в Украину решений вроде Android Pay локальной системе конкурировать будет еще сложнее. Я даже не уверена, могут ли они в принципе подключиться к Android Pay.



- Вообще никак? Почему?



- Им фактически нужно создать свою платформу токенизации. Даже у Mastercard технология появилась не так давно - в 2014 году. Это многомиллионные инвестиции и очень серьезная разработка.



О ДОХОДАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ



- Раньше часто можно было услышать тезис, что платежные системы зарабатывают много денег здесь и все отдают в свои транснациональные корпорации, а мы с этого, как страна, ничего не получаем.



- Мы же не только зарабатываем, но и очень много инвестируем.



- О каких суммах идет речь, если говорить о доходах?



- Эти данные мы не раскрываем. У корпорации есть статистика по общим финрезультатам, но даже по региональным подразделениям показатели конфиденциальны.

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- Какая у вас сейчас доля рынка в Украине? Mastercard явно опережает Visa - насколько сильно?



- По нашим оценкам, более 60% рынка.



- Сколько вы инвестируете в Украину? Возможно, есть данные за какой-то период, если вы в деталях не раскрываете эти цифры?



- Цифры мы не раскрываем, но это многомилионные инвестиции в развитие рынка.



- Насколько вы вообще свободны в распоряжении деньгами, которые зарабатываете у нас?



- Безусловно, мы получаем определенные вводные из глобального офиса, но, если речь идет о конкретных маркетинговых бюджетах, например, для кампании с тем или иным банком, мы, как правило, решения принимаем сами.



- Это небольшие бюджеты?



- Нет, это миллионы гривень.



- Как происходит движение денег между глобальным офисом и вами? Ваша выручка не выходит из Украины?



- Значительные средства мы реинвестируем, они составляют существенную часть выручки. У нас есть определенные финансовые цели по доходам, транзакциям, оборотам - много разных параметров. Но в целом мы достаточно автономны при условии соблюдения корпоративных принципов, политик и соответствия требованиям центрального офиса.

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- Как вы выводите дивиденды? Вы же не отдельное юрлицо, а просто представительство. Как движение денег между вами и глобальным офисом оформлено юридически?



- Мы постоянное представительство нерезидента с правом коммерческой деятельности. Со всех доходов, полученных на территории Украины, мы платим налоги и входим в число крупных налогоплательщиков. К нам применяется общий порядок налогообложения, ничего особенного.



О БИЗНЕСЕ В СРЕДНЕЙ АЗИИ



- Что происходит на ваших азиатских рынках? Оттуда в последнее время приходят непривычные для нас новости: например, в Туркменистане Visa перестала обслуживать банки за неуплату, а в Узбекистане только сейчас начали устанавливать первые банкоматы…



- Комментировать деятельность других систем мы, конечно, не можем, но у нас в Туркменистане все нормально - бизнес развивается. Если говорить в целом, то в этих странах вести дела очень непросто. Они достаточно закрытые, у них есть свои платежные системы, которые долгое время развивались без конкуренции. Но сейчас они постепенно начинают открывать себя инвесторам, тот же Узбекистан - яркий пример.



- То есть все-таки с новым президентом у них что-то изменилось?



- Я не скажу, что уже произошли существенные изменения, но видно, что настроения другие. Узбекистан - это вообще очень интересный рынок, там законодательно запрещено взимать любую комиссию с торговца. То есть вопросов interchange и заработка эмитента или эквайера там в принципе нет. Получается совсем другая бизнес-модель, и у банков пока нет сильного интереса развивать безналичные расчеты. Единственный мотив - регуляция правительства: зарплаты должны зачисляться на карты. В настоящее время этим занята в основном локальная платежная система. Поэтому для начала там нужно построить бизнес-модель, которая будет одобрена государством и банками, только тогда можно говорить о реальном развитии карточного ритейла.

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- По самим расчетам есть какие-то ограничения?



- Большая проблема - расчеты в местной валюте. В Украине, например, есть Укрэксимбанк, который выступает расчетным банком по внутренним транзакциям, то есть перевод в валюту платежной системы при расчетах в гривне делать не нужно. В Средней Азии такого нет - мы только сейчас построили подобную систему в Таджикистане, и это большой прорыв. В Кыргызстане тоже активно обсуждаем этот вопрос с Нацбанком страны. В нашей терминологии это называется "локальный settlement" - по сути, правила, которые позволяют проводить расчеты по картам Mastercard в локальной валюте без конвертации в доллар или евро.



- Чем вы занимаетесь там, если пока нет условий для полноценной работы?



- В этих четырех странах (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. - Ред.) сегодня мы в основном занимаемся обучением партнеров - регулярно проводим для банкиров тренинги, форумы, рассказываем в деталях о розничном бизнесе, показываем успешные кейсы, обсуждаем перспективы.



- Как они воспринимают вас, учитывая закрытость этих стран и ориентацию на свои банки / платежные системы?



- Они не привыкли к такому вниманию к себе, но они готовы учиться, им интересна любая новая информация, технологии. Мы постоянно расширяем сеть банков-участников: за этот год у нас появилось более 10 новых членов - тех, кто уже получил лицензию или находится в процессе оформления. Это фундамент, на котором дальше будет развиваться рынок. Пока у нас две основные задачи: построить settlement и показать лучший опыт партнерам, обучить нашим технологиям.

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- Банки там в основном государственные?



- Есть и частные. Например, казахские, российские. В Узбекистане все частные банки местные, иностранцев нет.



- С чего будете начинать непосредственно рыночную работу в этих странах?



- Скорее всего, начнем с премиального сегмента. Держатели премиальной карты, как правило, много путешествуют, им четко понятно, зачем нужна карта международной платежной системы. К тому же присутствует азиатская ментальность: люди любят хорошее обслуживание, им нравятся наши бизнес-ложи, сервисы ускоренного прохода контроля в аэропортах и т.п.

Сергей Шевчук

Стас Юрасов