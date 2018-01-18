Данилюк: Мы можем выполнить условия для транша МВФ в I квартале

Министр финансов подчеркнул, деньги МВФ и других партнеров важны для Украины

Украина может выполнить условия для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале этого года. Об этом сообщил министр финансов Александра Данилюк в эфире 5 канала.



"Моя задача, как министра финансов, - продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", - сказал министр.



Данилюк напомнил, что пенсионную реформу приняли еще в прошлом году, и выразил надежду, что новый закон о приватизации примут уже сегодня, 18 января.



"Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об Антикоррупционном суде", - добавил министр.



Он отметил, что затягивание с возобновлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривни. При этом существующий объем резервов более чем в $18 млрд является комфортным уровнем.



Данилюк подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, что не так и просто.

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