Суд отменил приказ НБУ об увольнении сотрудницы
Печерский районный суд Киева отменил приказ Национального банка Украины (НБУ) об увольнении главного экономиста отдела работы с залогами управления мониторинга, анализа и контроля денежно-кредитных отношений. Об этом говорится в решении суда по делу N757/40828/16-ц от 15 января.
Речь идет о гражданском иске Татьяны Жуковой, который суд принял к производству в августе 2016 года.
Поскольку отмененный приказ N3109-к датировался 26 июля 2016 года, то уволенная сотрудница НБУ должна быть восстановлена в должности задним числом - с 27 июля 2016 года, постановил суд.
Жукова получит зарплату за весь период, когда не работала из-за незаконного увольнения из Нацбанка.
"Взыскать с НБУ в пользу Татьяны Жуковой средний заработок за время вынужденного прогула в размере 172,087 тыс. грн 20 копеек", - гласит.
Это не единственное проигранное Нацбанком дело, отмечает FinClub. Ранее ему пришлось восстановить в должности экс-директора департамента лицензирования Александра Завадецкого, поскольку суд признал незаконным и отменил его увольнение. Ему должны выплатить 1 млн грн зарплаты.
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