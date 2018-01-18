Суд отменил приказ НБУ об увольнении сотрудницы

Печерский районный суд Киева отменил приказ Нацбанка об увольнении сотрудницы

Печерский районный суд Киева отменил приказ Национального банка Украины (НБУ) об увольнении главного экономиста отдела работы с залогами управления мониторинга, анализа и контроля денежно-кредитных отношений. Об этом говорится в решении суда по делу N757/40828/16-ц от 15 января.



Речь идет о гражданском иске Татьяны Жуковой, который суд принял к производству в августе 2016 года.



Поскольку отмененный приказ N3109-к датировался 26 июля 2016 года, то уволенная сотрудница НБУ должна быть восстановлена в должности задним числом - с 27 июля 2016 года, постановил суд.



Жукова получит зарплату за весь период, когда не работала из-за незаконного увольнения из Нацбанка.

"Взыскать с НБУ в пользу Татьяны Жуковой средний заработок за время вынужденного прогула в размере 172,087 тыс. грн 20 копеек", - гласит.



Это не единственное проигранное Нацбанком дело, отмечает FinClub. Ранее ему пришлось восстановить в должности экс-директора департамента лицензирования Александра Завадецкого, поскольку суд признал незаконным и отменил его увольнение. Ему должны выплатить 1 млн грн зарплаты.



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