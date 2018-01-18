Данилюк подал в Кабмин представление об увольнении Насирова

Министр финансов подал в Кабмин представление об увольнении главы ГФС

Министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление об увольнении председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает Экономическая правда.



"Да, я подал представление в КМУ об увольнении Романа Насирова", - сказал Данилюк.



"Уже год как имеет место нарушение закона со стороны Насирова и нужно поставить точку в этой истории", - добавил он.



На вопрос о том, планирует ли министр объявлять конкурс на нового главу ГФС, Данилюк ответил: "Объявление конкурса - это решение Кабмина".



Ранее министр говорил, что обеспокоен решением Кабмина отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Минфином.



Министерство финансов США высказало желание помочь Украине в реформировании ГФС.



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