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Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ

18.01.2018 18:50
Глава государства внес в парламент проект постановления о назначении Якова Смолия главой Нацбанка
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.

Соответствующие проекты постановлений N7500 и N7501 зарегистрированы в парламенте сегодня, 18 января.

16 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о безотлагательном увольнении Гонтаревой. Инициаторами постановления выступили депутаты Блока Петра Порошенко, Народного фронта и Радикальной партии Олега Ляшко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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