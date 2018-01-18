Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ
18.01.2018 18:50
Глава государства внес в парламент проект постановления о назначении Якова Смолия главой Нацбанка
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.
Соответствующие проекты постановлений N7500 и N7501 зарегистрированы в парламенте сегодня, 18 января.
16 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о безотлагательном увольнении Гонтаревой. Инициаторами постановления выступили депутаты Блока Петра Порошенко, Народного фронта и Радикальной партии Олега Ляшко.
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