МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине - СМИ
Пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране. Как сообщает УНИАН, об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.
"Украина не так давно приняла закон о пенсионной реформе. Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы Украины, но также содержит недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в (пенсионную - ред.) систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано", - сказал он.
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