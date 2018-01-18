МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине - СМИ

В МВФ считают, что принятый в Украине закон о пенсионной реформе нуждается в доработке

Пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране. Как сообщает УНИАН, об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.



"Украина не так давно приняла закон о пенсионной реформе. Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы Украины, но также содержит недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в (пенсионную - ред.) систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано", - сказал он.



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