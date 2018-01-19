Госгеослужба оценила запасы золота в Закарпатье
В Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золота. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины на официальном сайте.
Согласно экспертной оценке, в Раховском районе в рудных телах может залегать около 2,4 тонны золота.
Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объект подготовят для привлечения инвестиций и перевода в ранг золоторудных месторождений.
Февральские фьючерсы на золото на бирже Comex сейчас торгуются по $1336,4, сообщает Bloomberg Markets.
По состоянию на август прошлого года единственным действующим месторождением золота в Украине было Мужиевское с 55 тоннами золота.
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