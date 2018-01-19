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Госгеослужба оценила запасы золота в Закарпатье

19.01.2018 10:58
В Раховском районе в рудных телах может залегать около 2,4 тонны золота
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золота. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины на официальном сайте.

Согласно экспертной оценке, в Раховском районе в рудных телах может залегать около 2,4 тонны золота.

Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объект подготовят для привлечения инвестиций и перевода в ранг золоторудных месторождений.

Февральские фьючерсы на золото на бирже Comex сейчас торгуются по $1336,4, сообщает Bloomberg Markets.

По состоянию на август прошлого года единственным действующим месторождением золота в Украине было Мужиевское с 55 тоннами золота.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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