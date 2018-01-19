ГФС реорганизуют в два юридических лица - Данилюк

Министр финансов объяснил, как будут реорганизовывать Государственую фискальную службу

Министр финансов Александр Данилюк снова заявил о намерениях реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) в два юридических лица. Об этом он сообщил сегодня, 19 января, во время часа вопросов к правительству.



"Мы будем ускорять реформу ДФС. Будем создавать единое юрлицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах", - объяснил Данилюк.



Вчера министр сообщил, что подал в Кабмин представление об увольнении председателя ГФС Романа Насирова.



Ранее Данилюк говорил, что обеспокоен решением Кабмина отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Минфином.



Министерство финансов США высказало желание помочь Украине в реформировании ГФС.



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